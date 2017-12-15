К концу второй декады декабря на реках возобновятся ледообразовательные процессы

В настоящее время на реках страны преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-22 см за сутки.

На Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), Березине у г. Березино и ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка (притоки Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги) уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2.4°С. Ледяные образования в виде заберегов и снежуры наблюдаются на Западной Двине у г. Сураж, отдельных ее притоках, а также водохранилищах: Чигиринское и Красная Слобода.

В ближайшие дни рост уровней воды на отдельных участках рек сохранится. К концу второй декады декабря, в связи с понижением температуры воздуха, на реках возобновятся ледообразовательные процессы.