Прогноз погоды на день 15 декабря

Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С. Сегодня в Минске: во второй половине кратковременные осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром 0..+2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+2°С.