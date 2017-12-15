Метеоновости
Прогноз погоды на день 15 декабря
Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С. Сегодня в Минске: во второй половине кратковременные осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром 0..+2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+2°С.
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▪ Опубликовано 15.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31707 | Новости в RSS.
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