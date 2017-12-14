Прогноз погоды на выходные

15 декабря через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+2°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем - падать.

16 декабря ночью погоду будут формировать фронтальные разделы, днем республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -2..+4°С.

17 декабря Беларусь будет оставаться в поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.