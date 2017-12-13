Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..-7°

14 декабря ночью погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в крайних юго-восточных районах, днем на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..-7°С, при прояснениях до -8..-10°С, во второй половине дня повысится до -2..+4°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

15-16 декабря через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. 15 декабря на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ожидается слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

16 декабря на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь), днем местами по юго-востоку сильные осадки. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.