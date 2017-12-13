Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 13 декабря Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром в северо-западных районах порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+4 °С. Сегодня в Минске: без осадков .Температура воздуха утром +1.. +2°С, днем 0..+2°С , вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 13.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31701 | Новости в RSS.

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