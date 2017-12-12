По юго-востоку страны ожидаются мокрый снег, дождь

13 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, в юго-восточных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти.

14 декабря ночью погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной влажной воздушной массе, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по юго-западу осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по северо-востоку при прояснениях до -9°С; максимальная днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

15 декабря Беларусь окажется под влиянием системы фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти 5-10 м/с, ночью местами по северо-западу порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.