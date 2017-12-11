Потеплеет

12 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, по западу местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+2°С, во второй половине дня повысится до +2..+8°С; по юго-западу ночью +3..+5°С, днем +9..+11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

13 декабря территория Беларуси окажется под влиянием более прохладных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, на юго-востоке страны сохранится влиянием атмосферного фронта. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью в северо-западных районах республики сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С.

14 декабря ночью погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем республика окажется в зоне фронтальных систем, которые переместятся с территории Польши. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.