В ближайшие дни усиления ледообразовательных процессов не ожидается

В настоящее время на реках страны наблюдается повышение уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки.

На Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), Березине у г. Березино и ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка (притоки Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги) уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2.8°С. Ледяные образования в виде заберегов и снежуры наблюдаются на Западной Двине исток – Сураж, в верховье Днепра на территории Российской Федерации, некоторых притоках Припяти, а также водохранилищах: Заславское, Чигиринское и Красная Слобода.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, усиления ледообразовательных процессов не ожидается.