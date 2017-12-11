Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 декабря Облачно с прояснениями. В большинстве районов осадки (снег, мокрый снег, днем по западу с дождем). В утренние часы на дорогах гололедица. Местами слабые туман и гололед. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем -2.. +3°С, в юго-западных районах +4.. +6°С. Сегодня в Минске: осадки (в основном мокрый снег) (вероятность 80-90%). В утренние часы на дорогах гололедица, слабый туман. Слабый гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром 0.. -2°С, днем и вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 11.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31693 | Новости в RSS.

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