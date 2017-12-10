Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря

Облачно с прояснениями. Утром на большей части, днем по восточной половине осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный 3-8 м/с. Максимальная температура воздуха -1..+3°C.

В Минске утром мокрый снег (вероятность осадков более 90%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха утром -1°C, днем около 0°C, вечером -1..-3°C.