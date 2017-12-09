В ночные часы 10 декабря (воскресенье) по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

В ночные часы 10 декабря (воскресенье) по городу Минску ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.



Оранжевый уровень опасности.