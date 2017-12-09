Метеоновости
В ночные часы 10 декабря (воскресенье) по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.
В ночные часы 10 декабря (воскресенье) по городу Минску ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.
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▪ Опубликовано 09.12.17 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31688
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