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  В ночные часы 10 декабря (воскресенье) по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.
В ночные часы 10 декабря (воскресенье) по городу Минску ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 09.12.17 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31688

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