Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 декабря Облачно с прояснениями. На большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха -1.. +4°С. Сегодня в Минске: облачно. Во второй половине дня осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 85-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха 0.. +2°С. Температура воздуха утром +1.. +2°С, днем 0.. +2°С, вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 09.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31687 | Новости в RSS.

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