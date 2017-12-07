Через территорию Беларуси будут проходить активные атмосферные фронты

8 декабря погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-западной половине республики осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..+1°С, во второй пловине дня повысится до 0..+6°С. Атмосферное давление будет падать.

9 декабря республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

10 декабря через территорию Беларуси будут проходить активные атмосферные фронты, смещающиеся со стороны Украины. На большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, по юго-востоку с дождем). Местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток -3..+2°С, днем по юго-востоку до +3..+5°С.