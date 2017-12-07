Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 декабря Облачно. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха -3..+3°С, в юго-западных районах +4..+6°С. Сегодня в Минске: осадки (мокрый снег, к вечеру переходящий в дождь) (вероятность более 90%). Температура воздуха: утром 0..+2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+2°С.

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▪ Опубликовано 07.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31681 | Новости в RSS.

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