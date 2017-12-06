Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

7 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, ночью по северо-востоку республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине республики, днем на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, по юго-западу страны порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С, по юго-западу +4..+6°С; ночью по востоку минимальная температура -4..-5°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать.

8-9 декабря погоду в Беларуси будут определять малоактивные фронтальные системы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается: 8 декабря ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в отдельных районах страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман и гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу до +6°С.

9 декабря в отдельных районах кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.