Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 декабря Облачно с прояснениями. Утром во многих районах, днем преимущественно по юго-западу страны осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, по Брестской области - порывистый. Максимальная температура воздуха 0 ..+4°С, на юго-западе Брестской и Гродненской областей до +6°С. Сегодня в Минске: утром осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 60-70%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +1..+2°С, днем +1..+3°С, вечером 0.. -1°С.

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▪ Опубликовано 06.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31678 | Новости в RSS.

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