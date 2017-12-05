Почти повсеместно на реках страны происходит рост уровней воды

В настоящее время почти повсеместно на реках страны происходит рост уровней воды с интенсивностью 1-28 см за сутки.

В связи с повышением уровней воды на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты вода вышла на пойму. На Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), Березине у г. Березино, реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка (притоки Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги) уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0.1°С до 2.8°С. В ближайшие дни повышение уровней воды на реках сохранится.