Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 5 декабря
Облачно с прояснениями. В основном по востоку, а вечером в западных районах страны, кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С.
Сегодня в Минске: утром снег (вероятность осадков 80-90%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром около 0°С, днем около 0°С, вечером 0.. -2°С.
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▪ Опубликовано 05.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31673 | Новости в RSS.
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