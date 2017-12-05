Прогноз погоды по Беларуси на день 5 декабря

Облачно с прояснениями. В основном по востоку, а вечером в западных районах страны, кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С.

Сегодня в Минске: утром снег (вероятность осадков 80-90%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром около 0°С, днем около 0°С, вечером 0.. -2°С.