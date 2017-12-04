Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

5 декабря ночью территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферного фронта, днем скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах, в основном по востоку страны, кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-5°С, во второй половине дня повысится до -2..+3°С. Атмосферное давление будет расти.

6 декабря Беларусь окажется под влиянием системы фронтов, вслед за которым на юго-западную половину страны начнет поступать влажная теплая воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, по востоку до -6°С; максимальная днем -1..+4°С, в юго-западных районах до +6°С.

7 декабря сохранится влияние контрастного фронта. При этом северо-восток республики будет находиться в холодной воздушной массе, а юго-запад – в теплой. На большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-западу +1..+5°С; максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу до +7°С.