Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря Облачно с прояснениями. На большей части снег, мокрый снег, утром по юго-востоку сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. Сегодня в Минске: утром снег (вероятность осадков 80-90%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..-1°С, вечером 0..-2°С.

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▪ Опубликовано 04.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31670 | Новости в RSS.

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