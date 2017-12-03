Метеоновости
Прогноз погоды на день 3 декабря.
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по югу Брестской и Гомельской областей небольшие осадки, в основном мокрый снег. Местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха 0, +2°С Сегодня в Минске: Без существенных осадков. Температура воздуха: утро+1°С, день +2°С, Вечер 0, +1°С.
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▪ Опубликовано 03.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31667 | Новости в RSS.
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