Прогноз погоды на день 3 декабря.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по югу Брестской и Гомельской областей небольшие осадки, в основном мокрый снег. Местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха 0, +2°С Сегодня в Минске: Без существенных осадков. Температура воздуха: утро+1°С, день +2°С, Вечер 0, +1°С.