Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 декабря. Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Утром по юго-востоку местами на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1.. +4°С. Сегодня в Минске: Без существенных осадков. Температура воздуха утро+2°С, день +2°С, Вечер 0, +1°С.

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▪ Опубликовано 02.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31666 | Новости в RSS.

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