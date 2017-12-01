Прогноз погоды на выходные

2 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+2°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти.

3 декабря погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и более прохладной воздушной массе. В отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -3..+2°С.

4 декабря республика окажется в зоне атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, а днем и с территории Польши. На большей части территории республики ожидается снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.