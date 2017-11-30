Температура воздуха в течение суток 0..+5°

1 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Облачно, днем с прояснениями. Ночью осадки, днем небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывистый, в ночные и утренние часы на большей части территории республики, днем местами, преимущественно по северной половине, сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, днем по юго-востоку до +7°С. Атмосферное давление ночью будет упадет, утром и днем будет расти.

2 декабря погоду в Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью преимущественно по северо-западной половине, днем в отдельных районах республики кратковременные осадки в основном мокрый снег. Местами слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+3°С.

3 декабря сохранится влияние влажного воздуха морского происхождения, в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела. В отдельных районах, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -3..+2°С.