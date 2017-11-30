На реках страны будет отмечаться рост уровней воды

В настоящее время на большинстве рек республики отмечается рост уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), Березине у г. Березино, реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка (притоки Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги).

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0.1°С до 3.6°С.

В ближайшие дни на реках страны будет отмечаться рост уровней воды, в результате чего на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты вода выйдет на пойму. Температура воды в реках и водоемах будет понижаться, в связи с чем в бассейнах Западной Двины, Днепра и Сожа будут наблюдаться ледяные образования в виде снежуры и заберегов.