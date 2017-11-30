Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 ноября Облачно. Преимущественно по юго-западной половине осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, во второй половине дня по восточной половине в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С. Сегодня в Минске: во второй половине дня небольшой мокрый снег (вероятность осадков 60-70%). Слабый туман. Максимальная температура воздуха 0..+2°С.

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▪ Опубликовано 30.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31657 | Новости в RSS.

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