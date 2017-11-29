Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

30 ноября погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Облачно. Ночью и утром во многих районах небольшой снег, мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый, по восточной половине страны в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

1 декабря территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Польши на страны Балтии. Во многих районах республики пройдут осадки (дождь, днем с мокрым снегом). Ветер ночью и утром на большей части территории, днем местами по республике сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +1..+6°С.

2 декабря республика окажется под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы. В отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабый туман и гололед. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -2..+3°С.