Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 ноября Облачно. На большей части территории осадки (в основном мокрый снег), в отдельных районах страны налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С. Сегодня в Минске: осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 80-90%)., слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром 0..-1°С, днем около 0°С, вечером 0..-1°С.

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▪ Опубликовано 29.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31652 | Новости в RSS.

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