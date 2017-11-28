На большей части территории ожидаются осадки, в основном мокрый снег

29 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны, днем на большей части территории осадки (в основном мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, при прояснениях до -6°С, во второй половине дня повысится до -2..+4°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

30 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и влажная воздушная масса. Ожидается на большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С, по югу до +6°С.

1 декабря территория Беларуси окажется под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Польши на страны Балтии. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. В ночные и утренние часы местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.