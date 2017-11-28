Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку страны осадки (в основном мокрый снег). В утренние часы в центральных районах республики туман. Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха -1..+4°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром (до 10-11 часов) по городу туман. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем +1..+2°С, вечером 0..-1°С.

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▪ Опубликовано 28.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31649 | Новости в RSS.

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