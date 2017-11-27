Погодные условия Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел

28 ноября погодные условия Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, лишь по западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

29-30 ноября преобладающее влияние на погоду будут оказывать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается: 29 ноября временами осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С, ночью по востоку при прояснениях до -6°С.

30 ноября временами осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -2..+4°С, по Гомельской области местами до +6°С.