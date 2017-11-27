Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 ноября Облачно, по западу с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине осадки (дождь, мокрый снег). По востоку в отдельных районах налипание мокрого снега. Местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха -1.. +4°С. Сегодня в Минске облачно. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность более 90%). Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха утром +1..+2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..-1°С.

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▪ Опубликовано 27.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31644 | Новости в RSS.

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