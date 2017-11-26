Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 ноября Облачно. На большей части территории дожди. В утренние часы местами туман. Ветер южный, с переходом на западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +2.. +8°С. Сегодня в Минске: Временами дождь (вероятность осадков 90-95%). Ветер южный, с переходом на западный умеренный. Температура воздуха: утром +4°С, днем +4.. +5 °С, вечером +2.. +4 °С.

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▪ Опубликовано 26.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31643 | Новости в RSS.

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