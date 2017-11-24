На некоторых малых реках наблюдаются ледяные образования в виде заберегов

В настоящее время на большинстве рек республики наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-4 см за сутки отмечается на большем протяжении Днепра, в верховье Березины и нижнем течении Припяти.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), Случь у д. Ленин (приток Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги). Температура воды в реках и водоемах составляет 0.4–4.2°С. В связи с понижением температуры воды на некоторых малых реках наблюдаются ледяные образования в виде заберегов.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды.