Прогноз погоды на выходные

24 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед, ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..+1°С, во второй половине дня повысится до -1..+5°С, по юго-западу +6..+8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 ноября на территорию нашей страны с юго-запада Европы будет распространяться умеренно теплая воздушная масса. В отдельных районах республики ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, по юго-востоку -2..-5°С; максимальная днем 0..+6°С, в юго-западных районах +7..+9°С.

26 ноября погоду в республике будет определять система фронтов, которая переместится с юга Польши. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами усиление западного ветра до сильного порывистого. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.