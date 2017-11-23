Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха -1..+4°С, по западу до +6°С. Сегодня в Минске: Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Ветер южный умеренный. Температура воздуха: утром -1..-3°С, днем 0.. +2 °С, вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 23.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31631 | Новости в RSS.

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