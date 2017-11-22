23 ноября погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления

23 ноября погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по западу республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-6°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С, по западу до +6°С. Атмосферное давление будет расти.

24 ноября погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, за которым начнет поступать более теплая воздушная масса. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, по западу +1..+3°С; максимальная днем 0..+6°С, в западных районах до +8°С.

25 ноября территория Беларуси будет находиться под влиянием влажного воздуха атлантического происхождения. В отдельных районах страны ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, по юго-востоку до -3°С; максимальная днем +2..+8°С.