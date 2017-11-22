Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 ноября Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по Брестской области в отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -1.. +4°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность 5-10%). Температура воздуха: утром 0..+1°С, днем +1.. +2 °С, вечером 0.. +1°С.

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▪ Опубликовано 22.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31627 | Новости в RSS.

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