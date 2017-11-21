Погоду будет определять воздушная масса, поступающая с Балтийского моря

22 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог республики гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти.

23 ноября погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, по западу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу республики пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С; в западных районах ночью около 0°С, днем +4..+5°С.

24 ноября на территорию Беларуси начнет поступать влажная воздушная масса с Западной Европы, по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В отдельных районах по северо-западу страны ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью -4..+2°С, по востоку при прояснениях до -7°С; днем -2..+4°С, в юго-западных районах +5..+8°С.