Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 ноября Облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В утренние часы местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный слабый . Максимальная температура воздуха -1.. +4°С. Сегодня в Минске: небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность 60-70%). Температура воздуха: утром 0+1°С, днем +1 +2 °С, вечером 0 +1°С.

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▪ Опубликовано 21.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31624 | Новости в RSS.

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