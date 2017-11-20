В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды

В настоящее время рост уровней воды с интенсивностью 1-16 см за сутки наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Березины, Сожа и Припяти, некоторых их притоках и отдельных притоках Западного Буга.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы и г. Вилейка, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), Случь у д. Ленин (приток Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги).

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 1.8°С до 6.6°С.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, с тенденцией к их понижению.