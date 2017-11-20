Завтра во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег

21 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие осадки, в основном мокрый снег. В ночные и утренние часы местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти.

22 ноября на фоне роста атмосферного давления скажется влияние неустойчивых воздушных масс, северного происхождения. В отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная днем -2..+3°С.

23 ноября преимущественно по западной половине страны погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, в восточных регионах республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Преимущественно по западной половине страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С; в западных районах ночью около 0°С, днем +4..+7°С.