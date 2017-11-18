Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 ноября Облачно с прояснениями. По юго-востоку кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем 0..+5°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +2..+4°C.

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▪ Опубликовано 18.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31618 | Новости в RSS.

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