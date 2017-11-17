В выходные дни ожидаются кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега

18 ноября погоду Беларуси будет определять влажная воздушная масса, днем в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем по юго-востоку кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С. Атмосферное давление будет падать.

19 ноября через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. Во многих районах пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега, местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.

20 ноября погоду будут определять атмосферные фронты и неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.