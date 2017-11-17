Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-западу кратковременные осадки (в основном дождь). В утренние часы в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем +1.. +7°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха в утренние часы +2.. +3°C, в середине дня около +4°C, вечером +1.. +2°C.

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▪ Опубликовано 17.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31615 | Новости в RSS.

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