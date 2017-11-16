Днем по северо-западу ожидаются кратковременные осадки

17 ноября погоду Беларуси в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления, днем в северо-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу кратковременные осадки (в основном дождь). В ночные и утренние часы в отдельных районах страны туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..+4°С, во второй половине дня повысится до +1..+7°С. Атмосферное давление будет расти.

18 ноября погоду обусловит поле пониженного атмосферного давления, днем на юго-востоке республики скажется влияние атмосферного фронта. Ночью в отдельных районах, днем по юго-востоку пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.

19 ноября погоду в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.