Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

16 ноября погодные условия на территории Беларуси ночью и утром будет определять малоактивный фронтальный раздел, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, в основном дождь. Днем существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+4°С, максимальная днем +2..+7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

17 ноября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, только днем по северо-западу республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах страны пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+4°С, максимальная днем +1..+6°С.

18 ноября погоду в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+4°С, максимальная днем +1..+6°С.