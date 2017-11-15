В конце декады на реках северо-восточной территории страны возможно появление снежуры и заберегов

В настоящее время на реках республики отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы и г. Вилейка, Березине у г. Березино, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), Случь у д. Ленин (приток Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги). На Немане у г. Столбцы уровень воды приблизился к отметке выхода воды на пойму.

Температура воды в реках находится в пределах от 1.0°С до 7.5°С, в водоемах – от 3.0°С до 5.6°С.

До конца текущей недели колебания уровней воды на реках сохранятся, температура воды в реках и водоемах будет постепенно понижаться. В конце декады на реках северо-восточной территории страны возможно появление ледяных образований в виде снежуры и заберегов.