Ожидаются дождь и мокрый снег

15 ноября ночью Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+2°С, во второй половине дня повысится до 0..+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

16 ноября погоду в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-восточной половине страны, а днем в северо-восточных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в северо-восточных районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами сгустится туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.

17 ноября Беларусь в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, только днем по западу республики скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской и Брестской области ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+7°С.