Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку республики осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1.. +7°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +1.. +3°С.

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▪ Опубликовано 14.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31604 | Новости в RSS.

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